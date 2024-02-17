普丁頭號政敵、俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）16日（五）傳出在獄中猝死，享年47歲，西方多國元首哀悼並指控普丁就是幕後黑手。英、美媒體過去曾報導，國際特赦組織（Amnesty International）於2021年取消納瓦尼（Alexei Navalny）「良心犯」（prisoner of conscience）身份，因為他過去的言論涉及煽動種族仇恨，高喊驅逐外籍勞工，並將他們稱之為「蟑螂」並呼籲俄國應由俄羅斯人作主。但儘管如此，他們仍然認為納瓦尼應從監獄中獲釋，並指出他是因為強烈批評普丁政府的而受到迫害，

綜合《路透社》（Reuters）、《英國廣播公司》（BBC）報導，2020年8月納瓦尼因中毒，而被送往德國康復，差點死在西伯利亞，許多西方國家表示他是被神經毒劑所毒害。

隨後被普丁政府用違反假釋條例而被判入獄，他反控這是捏造的，而他將在獄中度過超過2年半的時間。西方國家要求釋放他，而俄羅斯則表示這是干涉內政。

不過當時，國際特赦組織發布聲明表示：「因為他過去的一些言論，不再將納瓦尼稱為良心犯，」並補充說：「其中一些言論，已經達到了煽動仇恨的程度，這與國際特赦組織對『良心犯』的定義不符。」

納瓦尼是一位反貪腐的政治運動家，他過去曾因反對移民政策而發表民族主義言論，並連續幾年參加一年一度的民族主義遊行。

在一段2007年的影片中，他呼籲驅逐移民以防止暴力問題的上升。：「我們有權在俄羅斯當俄羅斯人。我們將捍衛這個權利，」但當時由於身處監獄，納瓦尼無法置評，但他的盟友在社群媒體推特（Twitter）上抗議國際特赦組織的這一舉動。