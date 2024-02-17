第74屆柏林影展自15日揭開序幕，主競賽單元由《黑豹》、《自由之心》奧斯卡得主露琵塔尼詠歐擔任評審團主席。值得注目的是，本屆評審團成員有香港導演許鞍華，這也是繼去年杜琪峯擔任柏林影展評審後，連續2屆有香港資深導演獲邀成為評審。

身為評審團成員的許鞍華，除了在影展上感性坦言：「上一次擔任評審時已是1996年，是很久遠的事了。還記得當時由雪中走入溫暖的室內，大家一起享受電影。」透露自己亦很慶幸30年後還能回來擔任評審。對於本屆柏林影展發生的諸多政治事件，許鞍華也給予回應：「非常開心我們的政治看法很不一樣，但我們就是容許平台去討論，跟不同人溝通，才有機會在戰爭之前化解我們之間的不同。」一番言論緩和了影展現今面臨的局勢。

本屆柏林影展除了再次齊聚國際多樣不同的作品之外，政治意味有些濃厚。自從開幕儀式以來，不少影人、抗爭者提出各方不一樣的要求。影人反抗主辦單位縮編預算，刪減兩個常設單元，選片量比往年少了1／3；而抗爭者則是藉此機會喊話國際重視以巴衝突的問題，著眼加薩走廊危機。