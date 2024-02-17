有些男性溫和又友善，帶給身邊朋友溫暖。《搜狐網》運勢專欄分享4個最暖心星座男，對家庭富有責任感，看到親友需要幫助時，會主動關心並提供協助，人緣自然非常好，走到哪都受歡迎，讓人感覺值得依賴。

▎第4名、摩羯座

摩羯男講究實用，富有責任感、做事堅定，一旦下定決心就會努力實踐，擁有決策與組織能力，能以平穩態度面對生活挑戰，給人一種可靠的印象，做事忍耐度高、專注力強，容易在職場上脫穎而出，面對感情同樣很認真。

▎第3名、天秤座

天秤男擁有迷人外表和魅力，待人親切又和善，擅長處理人際關係，非常懂得社交，無論面對什麼類型的人，都能想到話題聊天，在社交場合中游刃有餘，也很注重公正與和諧，喜歡幫忙解決衝突，溫柔性格在人群中備受歡迎。

▎第2名、金牛座

金牛男可靠又安定，喜歡有秩序的事物，以堅定意志力和冷靜頭腦而聞名，平時不容易被情緒左右，遇到問題總能理性處理，對待家人與朋友很忠誠，看到別人需要幫助，願意伸出援手，金牛男的家庭責任感強，把家人照顧得無微不至。

▎第1名、巨蟹座

巨蟹個性溫和又體貼，總是願意傾聽他人的困擾，並提供幫助和支持，他們很有同理心，懂得換位思考，常常替人著想，容易與人建立深厚情感，重視家庭與友誼，包容心非常大，結婚後時常關懷伴侶的狀況，被認為是老公最佳人選。