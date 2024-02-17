香港女星黃美棋是童星出身，1998年在周星馳主演的賀歲片《行運一條龍》中飾演「小芬女」一角後走紅。近日黃美棋在臉書宣布喜訊，當時只有8歲的小女孩，已經長大成人，要步入禮堂了，她曬出婚紗照、小時候和周星馳的合影和粉絲分享，並感謝對方當時的提拔。

日前黃美棋在臉書上宣布結婚喜訊，和老公一起重回電影《行運一條龍》中出現過的茶餐廳拍攝婚紗照，可以看到黃美棋穿著深V無袖白紗，大秀事業線，一轉身後背採挖空設計。可以看到黃美棋已經不是當初的鄰家小女孩了，而是位性感女星。她和老公也呼應電影劇情，將鑽戒放在蛋塔上，黃美棋有感而發說「2024年的初五～情人節快樂」，感謝老公給她獨一無二的驚喜。

黃美棋感性的說「26年前藉著行運一條龍令大家都認識小芬女～多年後穿著婚紗回到同一個位置，小芬女依然是小芬女」，並提到對周星馳的感謝，「多謝星爺當年的作品，賦予黃美棋另一個身份（小芬女），這個角色陪著我成長，令我成為大家的回憶殺，最重要是每年，我都可以陪大家開開心心過年，謝謝大家每年都會重溫。」

黃美棋也曬出小時候和周星馳的合照，周星馳將黃美棋抱在懷中，對著鏡頭露出溫暖的微笑，黃美棋表示收到不少網友留言說，每年過年都會重看電影《行運一條龍》，讓她驚訝表示「原來已經是26年前了，真的嚇一嚇」，網友也紛紛留言「小芬女」、「剛剛先看完了」、「是啊，必看，我看了兩天」、「有沒有先買個蛋塔」、「真是經典啊。」