林千又15日在社群曬出多張黑底白字文、傷勢照片，控訴遭交往3年的40歲賴姓富商男友毆打，並指控賴男闖到她家偷走14個價值至少超過600萬的愛馬仕名牌包。事件持續沸騰，對此經常評論時事的網紅陳沂發文揭過去林千又的負面傳聞狠酸。

林千又過去曾批評某飲料店員工態度不佳，甚至怒噴對方「薪水22K都不到」，服務態度還那麼差。接著陳沂又提到，林千又因在美甲店借不到充電線，不滿開罵，連帶嫌棄美甲師指甲沒做好也上網公審對方。

陳沂直言：「當然靠男人也是種本事！只是我不懂為什麼這種靠人養的，都要強調自己白手起家呀？」疑話中有話狠酸：「手工業真的很辛苦，賣『包包』也確實很累」。

該貼文也引發大批網友關注，由於陳沂月初才遭陌生男子當街襲擊，有網友留言反問：「妳不是才被打嗎？笑死」，陳沂則不改以往犀利性格大方回應：「愈要我閉嘴我就愈高調啊」。不過，陳沂也補充說明：「我這篇沒有一句討論林千又被家暴問題，討論的是賣包包」，強調譴責暴力，但認為林千又與賴男是互毆，雙方都有問題。

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