新店區59歲呂姓男子，在莒光路自家農地操作農用機具翻土時不慎翻覆，導致左腳被捲進機器。（圖／民眾提供）

今（17）日下午14時許，新北市新店區有一名59歲呂姓男子，在莒光路自家農地操作農用機具翻土時不慎翻覆，導致左腳被捲進機器，無法脫困，警消獲報，立即派員趕往現場救援，到場後發現男子左小腿卡在翻土機內，意識清醒但血流不止，消防人員先用止血帶為男子止血，並用工具試圖拆除農用機具，但因刀片鑲嵌在男子的左小腿裡，無法輕易拔出，只能將男子連同刀片一起載送至新店耕莘醫院進行進一步的處理。

第四大隊大隊長陳志瑋提醒，農業工作者時常需要操作小型農機具，常因對農機具的性能不熟悉，或在精神狀態不佳情況下操作，造成人身的受傷，有時會因農地不平整，或操作時未遵守操作安全準則，造成危害。呼籲民眾操作機器時要注意安全，並應穿戴護具，如果遇到類似的情況，亦不要慌張，請儘快撥打119求救，讓消防人員及時救援。同時，也要注意自身的傷口，避免感染或失血過多，並盡快就醫。