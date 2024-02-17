當尿酸過高引起痛風時，除了服用藥物、多喝水外，攝取一些食物也有助於尿酸代謝。對此，營養師分享4款幫助尿酸排出的食物，包括牛奶、咖啡和綠茶，以及莓果類、高維生素C水果。其中關於莓果類的水果，過去就有研究顯示，每天吃10～12顆櫻桃，可有效減少痛風發作的機率。

郵政醫院營養師黃淑惠在《健康2.0》節目上分享4款有助尿酸代謝的食物，首先是茶和咖啡，兩者皆有利尿作用，能幫助尿酸隨水分排出體外。她並以自身兄長經歷為例，其曾因吃過量大閘蟹而引發痛風，就是靠多喝綠茶來幫助加速代謝，以此來縮短疼痛期。

其次為牛奶，黃淑惠說明，乳製品本身普林含量低，加上所含的酪蛋白可加速體內乳酸排泄，一旦乳酸堆積，就會影響到尿酸，因此若能讓乳酸代謝出去，尿酸相對也能夠被帶走。

再者，黃淑惠提到，若處於痛風發作期，建議可攝食一些莓果類的水果，像是櫻桃、藍莓等，其富含植化素與多酚等抗發炎物質，具有消腫止痛的作用，尤其是針對關節疼痛有效果。

事實上，過去就有研究發現，每天吃10～12顆櫻桃，能有效減少痛風反覆發作的風險，研判應與所含的花青素有關。但要注意的是，吃過量反而不利於痛風的控制，尤其是有血糖、腎功能問題者，千萬不能多吃。

最後是富含維生素C的水果，黃淑惠說，根據研究顯示，若每天攝取充足的維生素C，約500毫克左右，能幫助降低血液中的尿酸濃度。整體來說，日常生活中多吃新鮮水果，能為健康帶來很多益處。