大陸名導馮小剛和女星徐帆再婚後，領養一個女兒徐朵，如今已長得亭亭玉立的她，女大十八變，今（17日）曬出一組近照，不僅擁有高顏值，還有纖細好身材，讓人驚艷不已。

徐朵在社群曬出近照，只見穿著無袖貼身洋裝的她，看得出四肢纖細、小腹平坦沒贅肉，完美S曲線和隱約露出的絕對領域，小女人韻味十足，出落得亭亭玉立，讓網友看了都相當驚艷，直誇「好漂亮」、「一下子長大」、「寶寶好可愛」。

其實，徐朵不僅有顏又有才，日前她舉辦個人畫展，並把收入捐給甘肅地震的人民。馮小剛和前妻張娣育有一個女兒馮思羽，後來再婚徐帆後，因為他患有白癜風（白斑症），因此兩人沒生下子女，並領養徐朵，不過她和馮小剛長相相似，曾被懷疑是馮小剛的私生女。

不少網友至今都不時提到徐朵和馮小剛夫妻的關係，對此，她也回應「大家不要再討論我的家庭了吧，不管是不是親生的，我都愛他們，他們也對我很好。還有，我不是陳飛宇的妹妹。」