台大戲劇學系、中華戲劇學院、中華民國筆會均於17日於臉書發出消息，證實台灣戲劇史學者胡耀恆於2月16日過世，享壽88歲。戲劇學者王安祈等亦在臉書上追悼這位著作等身，在台灣戲劇界影響深遠的前輩學者。追悼會相關事宜則待胡家人確認後再行公告。

中華民國筆會介紹，胡教授曾任筆會監事，現為台灣大學外文系及戲劇系名譽教授。他是台灣大學外文系學士，印第安那大學戲劇及比較文學博士。先後任教於密西根州立大學、墨爾本大學及夏威夷大學。回母校後擔任外文系主任，創立戲劇學系及研究所。

胡耀恆曾於1990年起擔任「國立中正文化中心」（現國家兩廳院）主任為時3年，期間並創辦《PAR表演藝術》雜誌，1995年創立台灣大學戲劇研究所及大學部。著有《西方戲劇史》，亦翻譯劇本《伊底帕斯王》、《阿格曼儂》、《酒神的女信徒》等。並曾任《中華現代文學大系》戲劇卷編輯委員。

胡耀恆任兩廳院主任期間，亦創辦了《PAR表演藝術》，他在發刊詞中直言表演藝術應創立專業性的雜誌，補足台灣藝術界缺乏的樂評、舞評、劇評，國外表演團體及藝術家的活動訊息和大陸的藝文活動等。當時在政府機構中罕有以企業經營的方式辦刊物的做法，當時主管單位教育部不解為何在兩廳院已繁重的工作中還要自添業務，胡耀恆當時的回答是：「為了藝術，為了文化」。

兩廳院也分享胡耀恆當初以學者身分接下「國家戲劇院及音樂廳」主任，從學界走入產業的他，形容自己每日從早上8點工作到晚上，一天待在兩廳院內十多小時，讓國家級殿堂走向完備。

為了讓台灣戲劇環境能「編寫出世界一流的劇本」，胡耀恆在2016年出版了長達53萬字的《西方戲劇史》，出版方三民書局也分享，胡耀恆甫從美國學成歸來，回母校台大任教時便應三民董事長劉振強之邀準備寫此書，而後窮40年之力重諾然地完成，此刻重溫其著作，更見學人之不朽。