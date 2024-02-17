台南白河知名的林初埤木棉花道，每年吸引許多遊客朝聖，林初埤優美又自然的水域環境，讓花海提升不同層次，農水署嘉南管理處去年底投入7000多萬元，進行「活化調度設施強化工程」，除了希望提高防洪、灌溉功能，也將增設綠美化設施，結合當地觀光；嘉南管理處表示，1年半的工期將避開在花季施工，請遊客放心。

林初埤位於白河往後壁土溝的南90線鄉道，是農田水利署嘉南管理處的灌溉埤塘，集水面積16.64公頃，四周所種植的木棉樹，每逢3月至4月開花期，花道旁的埤塘，像是一面鏡子倒映著火紅的花道，呈現多種花海的畫面，吸引許多遊客造訪欣賞。

去年3月適逢木棉季時，林初埤卻受到乾旱、休耕影響，幾乎乾涸見底，只剩中央一小部分的淺灘區，而今年因為埤塘進行整治，民眾想看到花海湖畔倒映之景，可得再等等。

農田水利署嘉南管理處表示，林初埤正進行「活化調度設施強化工程」，工期大約1年半，預計明年5月完工，此次工程5大項目，包含疏濬工程；修築堤防，以增加蓄水量；增設抽水站及改善既有水路；增設自動閘門，提高排水排洪效率；增加綠美化設施，為既有的木棉花道加值。

農水署嘉南管理處補充，該工程避開花期施作，不會影響遊客看花的品質，另外綠美化工程也會使用園藝景觀用台灣原生植物，讓遊客經過可以欣賞。