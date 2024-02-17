TEN近日馬不停蹄地展開個人活動。（SM Entertainment提供）

韓國男團NCT成員TEN自2016年出道後，以團體NCT、威神V以及SuperM的成員身分活動累積了全球人氣；此前發行過〈夢中夢 (Dream In A Dream)〉、〈New Heroes〉、〈Paint Me Naked〉、〈Birthday〉等個人單曲，展現多重面貌與不分類型的卓越實力；此次發行首張個人專輯《TEN》，首張專輯以本人為名，收錄能充分展現TEN獨特音樂色彩的六首英語歌曲，專輯發行後橫掃28個地區iTunes專輯排行榜冠軍，並登上Worldwide iTunes Album Chart第一名，收穫好成績。

TEN表示「籌備個人專輯時，由我主導去考慮自己想做什麼，此次的SOLO準備耗時約1年，錄音、MV、風格概念都親自參與討論，準備過程很有趣，等待已久的瞬間終於到來，十分緊張與激動，壓力也很大，想展現所擁有的多樣魅力與才能」。早一步SOLO的隊友泰容、前輩「東方神起」成員瑜鹵允浩和「SHINee」成員泰民不約而同地對他說道「只要做自己想做的事就會有好成果」，給予溫暖加油應援。未來他還想挑戰雷鬼音樂、Pop R＆B或混和Hiphop的另類風格歌曲。

此次TEN特別錄製影片向台灣粉絲分享心情，「真的很激動，聽說粉絲等了很久，相信你們一定會喜歡這張專輯」。回憶籌備過程，錄音和拍攝MV最難忘，「因為這一次的唱法都是很新的唱法，所以錄音的時候很不容易；還有拍MV的時候，因為太冷了，為了你們冷也可以」。並透露成員們聽過專輯歌曲後都讚不絕口，還親自到MV拍攝現場加油打氣。而曾在IG分享和成員揚揚來台旅遊的他，提及若是能再來台灣玩，想跟揚揚的家人一起，吃好多美食。整段影片全部以中文應答，大秀中文實力外也讓人感受滿滿誠意。

TEN 텐 'Nightwalker' MV。

主打歌〈Nightwalker〉是首節奏感十足的流行舞曲，歌詞傳達了「被不可抗拒的存在而吸引著」，TEN獨有的魅力美聲與副歌強烈的電音貝斯使歌曲充滿緊張氛圍。專輯《TEN》已在台數位發行，近日他也將進行首場粉絲演唱會亞洲巡演，本週以首爾為起點，將陸續前往曼谷、香港和雅加達等地舉行。