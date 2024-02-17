民眾黨立委質疑旅行社組團赴陸的禁團令沒有法源，詢問交通部卻得到一堆新聞稿回應，引發批評。觀光署稍早回應，禁團令是依據「發展觀光條例」以及「旅行業管理規則」辦理。

觀光署指出，各界關心6月1日起禁止旅行業組團赴陸旅遊，是依據「發展觀光條例」第53條第1項，「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新臺幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」以及「旅行業管理規則」第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」辦理。

觀光署強調，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸之經營行為已有「損害國家利益」，觀光署本於對旅行業之經營行為負有管理監督之責，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。