致癌物「蘇丹紅」混入辣椒粉再度延燒，桃園市衛生局16日接獲通報，桃園市有業者進貨20罐共1.2公斤含有蘇丹紅的紐奧良烤雞香料粉，衛生局前往稽查，發現已有4罐賣出，另外16罐業者自行下架，已經全數封存。業者也公告退貨。