進20罐「蘇丹紅」香料粉4罐已賣出 桃園業者公告退貨 18:332024/02/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 致癌物「蘇丹紅」混入辣椒粉再度延燒，桃園市衛生局16日接獲通報，桃園市有業者進貨20罐共1.2公斤含有蘇丹紅的紐奧良烤雞香料粉，衛生局前往稽查，發現已有4罐賣出，另外16罐業者自行下架，已經全數封存。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 致癌物「蘇丹紅」混入辣椒粉再度延燒，桃園市衛生局16日接獲通報，桃園市有業者進貨20罐共1.2公斤含有蘇丹紅的紐奧良烤雞香料粉，衛生局前往稽查，發現已有4罐賣出，另外16罐業者自行下架，已經全數封存。業者也公告退貨。 2024桃園燈會將登場 搭接駁車拿限量小提燈 友善校園周 桃園少年隊到桃高呼籲反詐騙 桃園八德轉運站19日啟用 4路線國道客運往返永寧 #桃園市 #蘇丹紅 #衛生局 #紐奧良烤雞香料粉 #致癌物 也許您會感興趣 推薦閱讀 北橫櫻花勇士騎行報名開跑 首新增大龍門親子路線 16:042024/02/17 生活 旅宿業缺工！獸醫助理報客服培訓班 成功轉職房務員 16:362024/02/16 生活 高鐵桃園站前5旬男持刀狠刺女友險致死 法院判決出爐 18:562024/02/16 社會 新北接種新冠Novavax XBB疫苗 還可領10劑快篩 11:382024/02/16 生活 迎接開學日 蘆竹警檢測校園死角護童上學 12:362024/02/16 社會 開春後腸病毒再現 竹市府籲做好「腸病毒55攻略」 14:182024/02/15 生活 開學日桃警大動員！ 護童專案維護學童安全、加強疏導 15:292024/02/16 社會 超稀有冬候鳥「全身黃毛」！隔15年驚喜現蹤桃園 16:242024/02/17 生活 辣椒粉驗出致癌「蘇丹紅」 麻辣湯粉、鹽水雞椒鹽都中鏢 17:192024/02/17 生活 開學日 桃園警「護童專案」守護上學路 10:072024/02/16 社會 過年送暖揪甘心 中壢3派出所結合民間關懷弱勢 14:332024/02/15 寶島 桃議會民進黨團總召交接 張善政盼不分黨派為市政打拚 17:382024/02/16 政治 開學典禮有創意 發「外幣紅包」深化國際觀 15:542024/02/16 生活 桃園2老婦山區跌倒、就醫迷途 警協助安心返家 15:402024/02/16 社會 婦開工日激喊「謝謝市政府救了先生一命」 張善政回應了 21:412024/02/16 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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