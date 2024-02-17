致癌物「蘇丹紅」混入辣椒粉再度延燒，桃園市衛生局16日接獲通報，桃園市有業者進貨20罐共1.2公斤含有蘇丹紅的紐奧良烤雞香料粉，衛生局前往稽查，發現已有4罐賣出，另外16罐業者自行下架，已經全數封存。業者也公告退貨。

2024桃園燈會將登場 搭接駁車拿限量小提燈
友善校園周 桃園少年隊到桃高呼籲反詐騙
桃園八德轉運站19日啟用 4路線國道客運往返永寧
#桃園市 #蘇丹紅 #衛生局 #紐奧良烤雞香料粉 #致癌物