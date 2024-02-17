日本偶像男團「King ＆ Prince」去年歷經退團風波，僅剩2人獨撐但人氣絲毫未減，仍以45億台幣唱片銷量，稱霸日本樂壇。成員永瀨廉在上月生日時開設IG帳號，1個月內追蹤人數突破112萬，更在情人節時被《ORICON NEWS》票選為「國民男友」前10名。近期，他維持每年2部影集、1部電影的緊湊節奏接戲，不僅粉絲擔憂太操勞導致身形過瘦，參與新片《法庭遊戲》首映會時，還頻飆汗兩度下台整理儀容，讓共演的北村匠海貼心提醒：「應該再擦一次汗就行了！」

北村匠海飾演永瀨廉在《法庭遊戲》中的大學同學。（原創娛樂提供）

永瀨廉自加入傑尼斯（現改名為SMILE-UP）後便頗獲矚目，不僅包下《ViVi》雜誌「2020國寶級帥哥排行榜」全年冠軍，也曾因《飆速宅男》獲日本電影金像獎新演員獎肯定，成為才貌雙全的全方位新星。新片《法庭遊戲》中，他演出試圖解開大學同窗命案的律師，更為首演該職業費盡苦功，不僅自發研讀法律專有名詞，還至法庭見習旁聽審判過程，只為成功演繹律師清晰而犀利的口吻語氣，因而被日本法學教授関正晴讚許專業度滿分：「如果繼續訓練，一定會成為很優秀的律師！」

永瀨廉與杉咲花於《法庭遊戲》首度合作，演出一對相互依靠的青梅竹馬。（原創娛樂提供）

然而形象完美的永瀨廉，也罕見在首映會上，疑因緊張或疲累下台擦汗，讓飾演大學同窗、因《幽游白書》爆紅的北村匠海出面救場，搞笑在台上「頂替」對方稱：「我是永瀨廉，我會負責回答所有問題！」互動相當逗趣，飾演其青梅竹馬的杉咲花，也觀察到永瀨廉即便行程滿檔，但卻仍心平氣和不喊累、不打擾周遭的人，永瀨廉則表明這都是因為自己太喜歡演戲：「只要玩得開心就好，也正因如此才會忘記自己有多累！」

《法庭遊戲》將在3月8日在台上映。