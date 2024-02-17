網紅晚安小雞、阿鬧日前在柬埔寨拍攝遭綁架假影片，被柬埔寨依違反「煽動製造社會動亂罪」，判處2年徒刑。媒體人林裕豐表示，晚安小雞直播，惹到了柬埔寨、軍人、黑幫，真的是打出了一支全壘打。

林裕豐16日在《關鍵時刻》節目中表示，晚安小雞到柬埔寨凱博園區之後，其實當地人已經有在注意他了。因為在園區裡面，大家眼睛都盯著你看，那時他在裡面幹嘛，其實大家都知道。你以為神不知鬼不覺，然後把這影片拍好之後，假裝成直播，其實大家都知道你在幹嘛，但是園區的人不會理你，反正我做我的生意。

林裕豐接著指出，結果晚安小雞把影片發出去之後，完蛋了，他惹到了柬埔寨、軍人，他還說去詐騙園區的時候直播，被抓了，是連黑幫、柬埔寨跟軍方，全部一次中，真的是打出了一支全壘打。

林裕豐更點出，晚安小雞還說他逃出來了，頭髮被剃光，然後又再次直播，當時很多台灣的網友不明就裡的說「太可惡了，柬埔寨把人還給我們」，但真正了解的人都知道，這兩個人完蛋了。