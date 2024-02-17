你還記得她嗎?44歲女星慧慈10多年前，參與《分手擂台》節目爆紅，一句「Oh my God」口頭禪、經典蓮花指，舉手投足充滿喜感，成為各大綜藝節目爭相邀約對象。慧慈消失演藝圈8年，昨(16)日下午有讀者捕獲，她身穿亮色羽絨外套、頂著招牌半屏山，現身台北百貨美食街。慧慈接受《中時新聞網》訪問現況曝光外，她透露，「想復出演藝圈，但長年飽受咳嗽之苦，無法參加歌唱比賽」。

獨/44歲慧慈台北街頭被捕獲！向吳宗憲道歉「靠零星工作度日」 卡1原因難復出

「我沒忘記你忘記我，連名字你都說錯」電話裡，慧慈輕鬆哼唱自己最愛偶像鄧麗君的《你怎麼說》，久未在鏡頭前露面的她，依然沒忘記唱歌、表演的夢想。慧慈透露近況，「沒有做什麼工作，多半關在房裡聽歌、唱歌，上月Tony Chen老師邀我去唱一場尾牙，演唱2首歌賺了6千元」。

慧慈昨(16)日下午身穿亮色羽絨外套、頂著半屏山頭現身台北，被讀者直擊。(讀者提供)

想復出演藝圈嗎?慧慈秒答，「當然想啊！可是沒有辦法，我長年有個煩惱，會咳一聲啦！這點無法去參與歌唱比賽，不然想唱我兩位最愛偶像鄧麗君、黃乙玲的歌曲」。

慧慈透露，很想復出演藝圈，但長年咳嗽無法參加歌唱比賽。(資料照)

昔日爆紅最感謝的人，慧慈說，「謝謝憲哥啦！但也對不起憲哥，以前上通告到一半，我生氣就不錄影了，這件事耿耿於懷，想當面跟他道歉，希望還有機會去錄節目」。吳宗憲透過回應，「很棒喔！這才對嘛...給他們一些機會啊，他們比較辛苦！一樣的愛」。