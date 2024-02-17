對於民眾黨主席柯文哲16日列席民眾黨團內部會議，並將柯辦發言人陳智菡派往國會擔任立院黨團主任，國民黨桃園市議員黃敬平認為，柯文哲需要一位事事回報的人，陳智菡就是監軍的角色，會跟柯文哲回報。且柯文哲是什麼都要抓、什麼都要管，有責任都要別人去背，讓底下的人去衝、去鬥，維持恐怖平衡，沒有人可以分享權力，這就是柯文哲領導統御的模式。

黃敬平今（17）日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，在民眾黨感情放太重，會讓人不勝唏噓，蔡壁如和陳琬惠就是如此，能夠像陳琬惠和蔡壁如一樣和柯文哲講真心話的人，越來越少。

黃敬平引述民眾黨內部人士透露，若要在黨內發展，話要越少越好，越有聲音死的越快，且要講柯文哲愛聽的話，並提供一些連柯文哲都看不懂的數據，是柯文哲想看的，讓柯文哲以為就是那樣。

至於戰狼小姐姐陳智菡當立院黨團主任，黃敬平說，柯文哲需要一位事事回報的人，陳智菡就是監軍的角色，會跟柯文哲回報，柯文哲把自己變成「第9席」的民眾黨立委。

黃敬平認為，由此可以看出，柯文哲是什麼都要抓、什麼都要管，但有責任都要別人去背，讓底下的人去衝、去鬥，維持恐怖平衡，沒有人可以分享權力，這就是柯文哲領導統御的模式。

黃敬平直言，這樣會讓以前的功臣或老幹部感覺到沒有利用價值，也會和新取代的人格格不入，吵成一團，漣一些枝微末節都會吵。

黃敬平也驚爆，拍「一張」宣傳照要2萬5千元，誰能接受？行情是一個包裹，拍50張或100張，通常是3、4萬或好幾萬一起計價，然後再挑照片。結果是跟立委候選人說，「一張」照片2萬5千元！黃敬平強調，這是真實事例，可以去問問看是不是真的！這就可以看出來，民眾黨這樣對待自己的候選人，根本就是亂搞！