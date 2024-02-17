高雄市台鐵科工館站昨（16）日晚間9時許傳出落軌意外！一名女子跌落月台遭到328次普悠瑪列車撞擊，由於撞擊力道過大此位民眾當場死亡；鐵警現場處理時，在現場拾獲一張學生證，該名江姓女高中生家屬才剛通報警方協尋，豈料就發生憾事。

鐵路警表示，經現場調查發現，該名死者為女性，自行進入月台後跳下軌道，遭進站列車撞擊，肢體支離破碎、面目全非慘死，因大體破碎目前正調查確認身分及跳下軌道原因，事故約影響350名旅客。

鐵路警察獲報，封鎖現場進行採證，並在現場拾獲一張高中學生證，經聯繫後確認身份，其父母到現場崩潰痛哭。由於死者已面目全非，警方為求謹慎起見，後續將進一步採集比對DNA確認身分。

據了解，死者為一名17歲的江姓女高中生，昨16日與家人外出就醫，但就醫後女學生就不見蹤影，父母著急報警協尋，警方依手機定位發現位於科工館站，沒想到就收到女高中生落軌死亡的消息。

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