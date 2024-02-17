韓國男神安孝燮人氣翻紅代表作《戒指女王》中，與金瑟琪展開的一段奇幻愛情故事，當中萌生愛意的開端，發生在安孝燮喝了3瓶燒酒後，將一只戒指戴在金瑟琪手上，於是這位風靡全校的男神，迷戀起眼前這位平凡女生金瑟琪。在拍攝這場重要橋段，金瑟琪被問及是否也是3瓶燒酒下肚就會斷片的人，金瑟琪毫不遲疑坦言，自己只有一杯啤酒的酒量。

由於拍攝《戒指女王》正值寒冷的季節，劇中有場安孝燮和金瑟琪落水戲，在場邊準備的心境大不同，安孝燮把握空檔運動，伏地挺身練完換仰臥起坐，金瑟琪則像小女孩般興奮期待，2人在下水前拍溼身體，透過花絮影片，意外捕捉到安孝燮貼滿暖暖包的身體，事前安孝燮先試了一下水池溫度，直呼這溫度不是開玩笑的。落水後，工作人員準備2大水盆，讓安孝燮、金瑟琪一拍完能立刻坐進熱水盆取暖，但沒多久，接續拍攝從水池中起身的鏡頭，2人敬業完成拍攝。

故事描述毛蘭熙（金瑟琪飾）得到家族傳家寶「絕對戒指」，只要讓心裡暗戀的對象幫自己戴上，自己立刻就會變成對方眼中的理想型。因此，她讓風靡全校女生的頭號人物朴世建（安孝燮飾）為她戴上戒指，奇幻的愛情故事自此展開。金瑟琪因身形嬌小，與她搭檔的男藝人很輕易就出現身高差距，劇中她和安孝燮就有30公分差，2人超萌的甜寵畫面，贏得不少粉絲們喜愛。該劇明（18日）起每週日晚間9點在八大戲劇台播出。

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