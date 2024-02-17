俄羅斯反對派領袖納瓦尼16日在北極圈監獄突然死亡的消息傳開後，他的妻子尤莉亞納瓦納亞在德國慕尼黑安全會議上台發言。

身繫囹圄的俄羅斯政壇反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日經由監禁地獄方通報猝死。他死在遙遠北極圈內寒冷流放地的消息於Telegram爆開之際，妻子尤莉亞納瓦納亞（Yuliya Navalnaya）人在德國準備參加年度慕尼黑安全會議，俄羅斯境內不少百姓冒著當局逮人的風險上街哀悼。突聞噩耗，兒女也不在身邊，一向避免成為聚光燈焦點的尤莉亞隻身走上舞台，臉龐浮腫，神色哀戚，雙眼發紅盈滿淚水，向滿場官員與國際媒體道出心聲。

綜合美國《華盛頓郵報》、印度WION電視台16日報導，多年來站在「普丁最強悍的反對派」背後的女人，終於站在鎂光燈前。受到納瓦尼批判普丁及其政權的政治工作影響，尤莉亞相對低調，以保護一雙兒女避開夫婿政治工作帶來的影響，不讓克里姆林宮那一大票折磨丈夫的人傷害孩子們，人前不掉眼淚，以免讓俄國總統普丁（Vladimir Putin）稱心如意。

一年一度的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）為期3天，各國政治人物、將領、外交官多達好幾百人齊聚於此，主要議題包括加薩走廊的以哈戰爭、俄烏戰爭、美國保衛盟友的承諾會否因為川普重新執政而生變。納瓦尼暴斃消息令本次會議大為震撼，主辦單位臨時邀請納瓦尼的妻子尤莉亞上台發表談話。尤莉亞的聲音因悲憤而發抖，質疑有關丈夫死亡的報導是否屬實，忍著哀慟的情緒要求普丁政權負責，「他們很快就會為此付出代價」。

納瓦尼的妻子尤莉亞16日接獲夫婿死訊後，在德國慕尼黑安全會議現場上台發言，眼中滿是淚水。（美聯社）
納瓦尼的妻子尤莉亞16日接獲夫婿死訊後，在德國慕尼黑安全會議現場上台發言，眼中滿是淚水。（美聯社）

尤莉亞說，自己到底該留在慕尼黑還是立即搭機飛到孩子們身邊，她左右為難，經過思考，倘若丈夫與她易地而處，他會希望留在慕尼黑：「我確信他會站上這個講台。我想對全世界呼籲，呼籲現場的每一個人、世界各地的人們，共同打倒這個邪惡禍害。打倒俄羅斯這個恐怖政權。」她說，丈夫強烈反對俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並呼籲以俄國石油天然氣的收入支付賠償金。

尤莉亞47歲，與丈夫納瓦尼同樣出生於1976年。1998年夏天兩人在土耳其與朋友度假時相識，這在蘇聯瓦解後的時代是很常見的戀愛故事，2000年結婚。納瓦尼是律師，尤莉亞是經濟學者，她曾在多家俄國銀行任職，多年來是納瓦尼不斷批判政府的危險處境之中做他堅強的後盾。鶼鰈情深的夫妻關係成為納瓦尼支持者著迷與敬佩的緣由之一。

納瓦尼與妻子兒女2019年9月在莫斯科合影。（資料照／美聯社）
納瓦尼與妻子兒女2019年9月在莫斯科合影。（資料照／美聯社）

納瓦尼夫婦育有1女1子，今年23歲的女兒達莉亞（Daria）就讀於美國史丹福大學，兒子札赫爾（Zakhar）還是青少年。納瓦尼在2010年開始抨擊普丁政權、指責高官生活豪奢、貪汙腐敗，尤莉亞避免成為外界關注焦點、全力保護兒女之餘，其實一直是納瓦尼政治工作重要合作夥伴之一，她常陪他出席抗議活動、出庭應訊，很偶爾會在媒體聯訪與他一起發言，大多數時候迴避關注。

2013年尤莉亞受訪時表示，她能想像丈夫成為俄國總統是什麼光景，但無法想像自己成為第一夫人：「我希望他當上總統，因為我想要這樣一位克服如此大量難關的人。我認為他值得，我與他有相同信仰，我能想像他擔任總統。至於我本人，我無法想像自己成為第一夫人。不管他從事什麼工作，我只會想著我是他的妻子。」

2020年險因中毒喪命的納瓦尼在德國治療痊癒後自願返回俄羅斯。2021年他在德國柏林機場登上飛往莫斯科的班機，妻子尤莉亞（後排左）同行。（資料照／美聯社）
2020年險因中毒喪命的納瓦尼在德國治療痊癒後自願返回俄羅斯。2021年他在德國柏林機場登上飛往莫斯科的班機，妻子尤莉亞（後排左）同行。（資料照／美聯社）

2020年8月，尤莉亞拋下熟睡中的兒女，搭機趕往西伯利亞營救夫婿。納瓦尼在返回莫斯科的航班莫名昏迷，疑似遭人使用神經毒禁藥毒害，尤莉亞後來親自請求普丁允許納瓦尼飛往德國治療，也經常向媒體說明他的病情。納瓦尼在德國撿回一命痊癒之後，2021年1月自願返回俄羅斯，尤莉亞依然陪在他身邊。丈夫旋即遭到逮捕、定罪入獄，她無數次赴監探望。

2023年描寫納瓦尼2020年中毒事件的紀錄片《納瓦尼》（Navalny）獲美國影盤最高榮譽奧斯卡獎肯定，經常謝絕媒體採訪的尤莉亞讓兒女陪她一起走上舞台，當場發表「丈夫因說實話、捍衛民主而入獄」的感言，並隔空對丈夫喊話：「我夢想著你獲得自由的那一天，我們的國家也將重獲自由。謝謝你，我的愛人，你要撐下去。」

文章來源：Alexei Navalny’s wife and two children learned of his death from afar
文章來源：‘Love you more and more,’ Navalny’s last message for his wife Yulia. Who is she?
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