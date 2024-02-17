縣長徐榛蔚（右二）由縣府社會處長陳加富（右一）陪同，向愛心計程車司機握手致意。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府今宣告敬老愛心計程車隊啟動，全縣約有6萬多名長者受惠。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

「花蓮縣敬老愛心計程車隊」開辦6年，每年服務逾身障人士逾3000人次，今年擴大服務對象，65歲以上銀髮族，補助每月1000元點數自動存入敬老愛心卡中，憑卡搭乘3家合作愛心計程車，每趟補助7成車資，3月1日起就可刷卡搭乘。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣是全國推行敬老愛心計程車車資補助最高的縣市，要打造安居樂業友善的城市，活絡地方運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長，推動這項福利政策後，盼能突破交通困境，讓需要的長者可以行的便利，一通電話就能前往。

社會處長陳加富表示，65歲以上長輩持有敬老愛心卡，每月會自動存入1000元的點數，憑卡搭乘合作車隊，下車時刷卡付費就享有每趟70％的車資補助，但當月點數沒用完會自動失效，此外，卡內須儲值自付另外30％金額才可扣款，可到各連鎖便利商店儲值。

社會處說明，花蓮縣敬老卡及愛心卡除補助計程車外，也提供免費搭乘部分大眾交通運輸工具，包括市區公車、公路客運縣境路段，及捷運輕軌票價優惠等服務，民眾如欲申請敬老愛心卡，請攜1張（1或2吋）相片、身分證及身心障礙證明（如無則免）至各戶政事務所臨櫃服務，初估約有6萬3000人受惠。

花蓮縣政府今天舉辦愛心敬老計程車隊啟動儀式，感謝合作的通用、大漢及台灣大車隊3家業者。目前正進行裝機及派遣系統設定等前置作業，預計下月1日正式上路；叫車資訊：1.通用計程車行03-8512666。2.大漢計程車行0800012022(免付費電話)、0975-921829。3.台灣大車隊55688轉9(手機或市話)、55688 APP叫車。