桃園大溪江氏家族先祖於光緒4年集資在蘆竹購地作為祭產放佃收租，有子孫發現2022年時，江姓管理人擅自賣出土地，還偽製虛假子孫的同意書修改規約。桃園地院審理，發現規約同意書中，有人早已死亡、被偽造，也有人重複寫同意書，認定組織規約變更訂定的決議不成立。

江姓子孫說，大溪江氏家族先祖於光緒4年集資購地作為祭產放佃收租並設立「公號江千五公祀」的祭祀公業，豈料2022年5月管理人未經1032名子孫派下員同意下，擅自出售土地，並事後修改規約，讓管理人取得授權處分土地。但修改規約需要3分之2以上派下員同意，該同意書中，有不少件數有問題，向法院提告要求認為規約變更不成立。

桃園地院審理，發現有簽署同意書的子孫派下員已經死亡，也有人到庭證稱同意書並非其親簽，也沒授權別人簽署，也有人重複簽寫同意書。桃院發現，經扣除無效同意書後，管理人未取得足額同意書份數，因此決議並不成立，可上訴。

子孫控訴，管理人販售農地超過7500坪，依公告現值每坪不到3.2萬出售，遠低於附近實價登錄每坪超過8萬，事後金流也不清不楚。子孫也說，該土地被便宜賤賣，管理人還以修改規約方式偷渡，將追加提告偽造文書，痛批此舉違法亂紀行徑相當離譜。