日本傑尼斯爆出性醜聞後，改名為STARTO娛樂，公司整個大改組，對於旗下藝人管理似乎也出現問題，不少藝人都傳出緋聞消息。今（17日）旗下男團Hey! Say! JUMP的成員伊野尾慧又爆出和有著「令和最強肉體」封號的雪平莉左正在交往。

根據《體育日本》報導，消息人士透露「兩人是幾年前通過熟人認識，現在看來他們已經從朋友關係發展成戀人關係」，兩人疑似已經交往1年半至2年左右，33歲的伊野尾慧和29歲雪平莉左兩人會在彼此家中約會，而各自所屬經紀公司並未否認該消息，只表示「私事以本人決定為主。」

據悉，伊野尾慧是在2001年10歲加入傑尼斯，2007年組團出道，參與不少綜藝、戲劇等作品。伊野尾慧出道時，有著鄰家男孩的形象，卻接連陷入桃色風波，曾和AV女優明日花綺羅、主播宇垣美里與三上真奈皆傳過緋聞，還被拍到曾喝醉，想跟一名女子回家，卻慘被丟包在大廳。

而雪平莉左則是一名寫真女星，2022年WBC世界雛量級拳王統一戰，讓雪平莉左一戰成名，她擔任場邊舉牌女郎，清純臉蛋搭配F級傲人上圍，讓她被日本網友封為「令和最強肉體」。雪平莉左曾在家鄉愛知縣當過3年上班族，但覺得平淡的生活不適合自己，才到東京以車模身份入行。

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