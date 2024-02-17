2026年縣市長選舉提早開打，國民黨執政14縣市中，有9縣市長兩任屆滿。前立委郭正亮分析2026選戰表示，要打敗國民黨籍的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，真的都非常困難，因此只有新北選情比較有懸念。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，2026北台灣北北桃，只有新北有變數。而要打敗蔣萬安、張善政，真的都非常困難。

至於民眾黨2026選情，郭正亮指出，以前大家沒看過你選，但選過第一次後，亮牌了，通常第二次不會比第一次選得好，因為第一次人家會對你有幻想，但現在亮牌了，就知道民眾黨主席柯文哲不會當選總統，但他這次選總統，算是選得很好，得票率26%。至於黃珊珊，則是第二次選，人家就會想，她會比第一次強嗎？蔣萬安都選上了，上次大家都不是現任，現在則有一個現任。

郭正亮認為，新北選情比較有懸念，比如李四川是否願意披藍袍去選新北，這要打個問號？因為李四川是副市長專業，當過好多地方的副市長。民進黨蘇巧慧也沒那麼強，所以就看民眾黨在立法院的表現，再去看各黨最後的折衝。