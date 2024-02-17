年代旅遊負債千萬，負責人林大鈞今天(17日)聲明，坦言公司財務困難，無力負擔旅客損失，挨批擺爛，不僅品保協會理事長張永成痛批根本詐欺，PTT鄉民也開罵，質疑為何到現在都沒限制林大鈞出境，「政府到底在幹嘛」。

不斷遭爆料欠款累累，林大鈞14日晚間記者會上仍強調公司財務並無問題，將會負擔所有旅客的損失，還放話要提告越南地接社，未料不到3天，就宣布財務困難，無法賠償。

觀光署長周永暉（左）與旅行業品質保障協會理事長張永成（右）向外界說明美加旅行社（年代旅遊）事件後續調查。（陳祐誠攝）

張永成表示，林大鈞戶頭是0元，可見錢一入帳就直接轉走，財務明顯有問題卻持續接團，根本是蓄意詐欺，呼籲相關單位盡快對林境管。同業則估計，林大鈞這次富國島旅行團早已收齊費用，若以每人5萬元計算，粗估至少收了3500萬元以上，卻遭地接社指控僅付1/10，剩下的錢去哪了？

PTT鄉民也憤怒不已，質疑為何政府遲遲未限制林大鈞出境：「擺明就是脫產要跑路了」、「政府是要等人跑掉才會動嗎」、「早說要先凍結帳戶，結果政府完全無作為」、「賠不出來那就不用賠囉，沒錢最大啦」、「這已經是妥妥的詐欺了」、「看來資產都轉好了」、「幸虧有越南地接，不然我看現在早跑了」、「意思就是，老子擺爛不想賠，你們能拿我怎麼辦」、「真的混帳…收那麼多現金都跑去哪了」、「讓年代拖了那麼多天，早就脫產了」、「連鄉民都看出來想脫產了，就政府看不出來」。