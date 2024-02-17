知名「Higher Brothers（更高兄弟）」核心人物楊俊逸（PSY.P）近日首次來台開個人演唱會全新巡迴「PSY.P 2024 ULTRA．超巡演 」台北站在Legacy Taipei 音樂展演空間演出，1200張門票30秒瞬間售完，17日舉辦媒體活動，很期待與台灣粉絲相見，更想大啖許多台灣美食。

他在記者會之前還去吃牛肉麵解饞，昨晚去台中夜店演出現場約千人跟一起唱，感受到粉絲特別熱情，「很久沒來台這次更有熟悉感，這次來台也和一些音樂人碰面，希望此行透過音樂結交同好，可以有更多的創作素材寫成作品。」

他音樂作品一釋出受到關注，更與大陸知名男星王鶴棣是好友，他很喜歡熱狗、玖壹壹的春風，更把金曲歌王蛋堡視為嘻哈饒舌音樂的啟蒙。個性暖心的他透露，私下熱心公益，還在雲南大理投資40萬元人民幣（約台幣176萬元）開設養老院，「養老院會在初一、十五開放食堂佈施。」

2016年楊俊逸（PSY.P）與馬思唯、KNOWKNOW、謝宇傑（Melo）攜手組成Higher Brothers（更高兄弟）開始闖蕩樂壇，被紐約時報大讚「 說唱界的超級新星」席捲全球。楊俊逸（PSY.P）音樂風格多元，擅長將最真實的感受寫進歌曲。