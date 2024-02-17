周蕙17日宣布新春好消息，將在5月4日於台北流行音樂中心舉辦演唱會，對於出道25周年迎來個人首次北流演唱會，周蕙開心說到：「我的心情充滿期待而且有美夢成真的感覺，因為這場25周年的演唱會我已經計畫很久，即將要帶給大家，目前是正能量滿滿的開心。」預告演唱會將會有不少驚喜，感謝一路以來支持的歌迷。

周蕙 「25」台北演唱會主視覺中周蕙咬著一朵花，看似輕鬆，卻能從眼神感受到滿滿情緒，周蕙表示：「出道25年以來這一路很蜿蜒、有很多故事，我相信這一路上聽跟著聽我歌的朋友一定也有很多滿滿的故事，每首歌曲伴隨著歌迷生命中每個重要的階段，所以我這次演唱會我把它定位成「人生」，我希望是一場充滿故事性的演唱會。」

雖然距離演唱會還有將近三個月，富有想法的周蕙早已和製作團隊開會，如火如荼的籌備演唱會，將自己的想法與導演交流。製作第一關便是選歌，原本還在與導演討論該怎麼取捨，苦惱之際周蕙突然想通了，大膽的跟導演說：「小孩子才做選擇，所以經典歌曲全部都唱。」周蕙台北演唱會門票24日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。