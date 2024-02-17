動力火車去年農曆新年梗圖連發逗樂大票網友，今年梗圖再現全新主題加入尤秋興愛犬「瑪魯」小公主，一起和大家迎新年。動力火車發行與玖壹壹合唱的敬友情單曲〈趁少年〉，歌曲最後「祝福你健康快樂 逐天 歡喜過」成為大家新年拜年必聽神曲，農曆年間〈趁少年〉登上KKBOX即時榜、日榜雙榜冠軍、MV上線不到半個月突破百萬觀看次數。

不過，由於〈趁少年〉是一首台語歌，許多歌迷紛紛留言詢問歌詞的含意，動力火車為此特別走進台北東區街頭，舉辦「趁少年 歌詞黑白問」街頭訪問，動力火車表示：「很少有這樣的機會，其實蠻緊張的，是很特別的經驗。」

「趁少年 歌詞黑白問」街頭訪問共有三個關卡，將在歌詞中出現的「麻西」、「桑勢」和「放風吹」隨機抽問路人，其中「麻西」和「桑勢」多數民眾皆能猜出是「微醺」和「得意」的意思。大魔王題則落在「放風吹」，許多人以為是「放風箏」的意思，而正確答案是「吹牛」，最終答對率只有一半。搞笑的是，光是要唱出完整的句子「罕里今仔日聽你塊放風吹」，顏志琳和尤秋興就對於「罕里」的台語發音感到拗口，互虧對方：「這句不是你負責的嗎？」笑翻眾人

而難得上街頭和民眾互動的動力火車，在錄音前對於歌詞也是做足功課，不斷向製作人老師確認台語發音和歌詞的涵義，顏志琳表示：「我們很少有這樣的通告，直接去街上訪問人家，滿好玩的。」尤秋興笑認「放風吹」真的是大魔王，一開始他的理解是「沒什麼事情做」的意思，笑說：「台語真的很有意思，解釋成『吹牛』更有畫面感。」