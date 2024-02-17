50歲劉姓女子駕駛小客車疑搶快左轉未禮讓直行車先行，造成4車事故4人受傷送醫。（圖／民眾提供）

50歲劉姓女子駕駛小客車疑搶快左轉未禮讓直行車先行，造成4車事故4人受傷送醫。（圖／民眾提供）

50歲劉姓女子駕駛小客車疑搶快左轉未禮讓直行車先行，造成4車事故4人受傷送醫。（圖／民眾提供）

今（17）日下午13時許，台中市北屯區山西路與榮德路口發生一起車禍，50歲劉姓女子駕駛小客車疑搶快左轉未禮讓直行車先行，造成4車事故4人受傷送醫，詳細事故發生肇因還有待調查釐清。

警方表示，今17日13時許，北屯區山西路與榮德路口發生一起車禍，50歲劉姓女駕駛開車行經由山西路內側車道欲左轉榮德路往環中路方向行駛，未禮讓對向來車直接左轉，造成對向沿山西路內側車道直行往大連路方向行駛之37歲萬姓女駕駛、42歲陳姓男駕駛及陳姓機車騎士閃避不及直接撞上，車禍造成劉女及乘客、陳男車上的乘客及陳姓男騎士全身多處受傷，4人分別送醫治療。

警方獲報到場處理，對4方駕駛進行酒測均無飲酒情事。肇因初步研判為劉女轉彎時未讓直行車先行，詳細事故發生肇因交由交通警察大隊進一步分析研判。

警方呼籲駕駛人應遵守交通規則並注意路況，切勿搶快行駛，以確保用路安全。