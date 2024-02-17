網紅「晚安小雞」與「阿鬧」因過年期間在柬埔寨「開假直播」，造假被詐騙集團襲擊，然而，兩人卻遭到當地警方逮捕，被揭發竟是自導自演，引起柬埔寨當局震怒，當地法院將兩人依「煽動製造社會動亂罪」，判刑2年；對此，不少網友在網上討論兩人未來落腳的監獄狀況，還有網友笑喊「可以先探險兩年監獄紀錄，夜晚被叫去撿肥皂」。

臉書粉絲專頁「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」PO出貼文，並分享多張照片指出，「用比特好奇用各種方式查了一下柬國監獄的樣貌，發現很多都是在報導柬國監獄環境，惡劣程度全球排名前茅，什麼電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病一大堆、沒有像樣的烹飪廚房、主食竟然是雞吃的稻殼...」。

另外，該粉專也表示網紅「晚安小雞」與「阿鬧」犯的罪，關係到柬埔寨國家面的問題，進監獄服刑肯定遭到「許多愛國人士或是沒事愛打醬油的人，對兩位身體各部位器官組織有所覬覦」，並打趣地說，想到就覺得...「『肥皂』會很痛，還可以吹泡泡」。

對此，網友則紛紛留言表示，「這次監獄探險是真的」、「環境看起來不錯，他們在裡面應該會讓獄友非常喜歡」、「期待晚安小雞的監獄開箱文」、「可以先探險兩年監獄紀錄，夜晚被叫去撿肥皂」、「很棒啊，2年後出來就有題材可以做監獄的分享」、「怎麼看完這篇，菊花緊了一下...」、「這麼愛演出來可以拍柬埔寨之監獄風雲」。

不過，也有網友在「Dcard」發文指出，由於網紅「晚安小雞」與「阿鬧」是在柬埔寨西港省遭逮，並分享「西港省監獄」臉書粉絲專頁，指出兩人未來可能會落腳的監獄環境，並稱照片中的內容，「有一種感覺是去出家修行的感覺，沒有像新聞說得裡面都是黑道被蟲蠱那麼糟糕」，但其他網友則認為「拍照採訪當然是演的...實際情況能這樣？」。