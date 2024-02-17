韓國女星韓韶禧昔日在創下驚人收視的電視劇《夫妻的世界》，將介入婚姻的女二詮釋得淋漓盡致，還因女神級外貌被封為「最美小三」，人氣居高不下。最近知名排行榜調查網站「Rankingoo」票選韓國20多歲最美女演員，韓韶禧竟然只是第2名，冠軍由從童星出身的金裕貞奪下。

「Rankingoo」今年2月找來2175位10多歲至40多歲的民眾投票，選出韓國20歲世代最美的女星，昨（16日）公布最終結果，冠軍是由曾被讚「最美童星」的金裕貞奪下，她從小出演過許多電視劇，最近在與宋江主演的《與惡魔有約》中，更是美出新高度，連日本人都被迷倒。

而在韓國有「最美小三」封號的韓韶禧則是第2名，她最新作品是與男神朴敘俊主演《京城怪物》，一直以來她都因為絕世美貌不斷受到討論；第3名由韓國「國民初戀」秀智奪下，她不久前以《我的女神室友斗娜》本色出演，完美詮釋女偶像掙扎的樣子，獲得一片好評，還有不少人坦言又愛上她了。

另外第4名至第10名分別是，金多美、趙秀敏、惠利、金世正、高允貞、金所泫和南志鉉。