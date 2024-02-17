韓國男星金聖柱是團體「UNIQ」的成員，雖然近年來鮮少出現在幕前，但仍會透過社群分享近況，近日他在生日直播時，曝光隊友的語音訊息，卻意外爆出隱婚生子傳言，引起熱議。

金聖柱近日開直播慶生時，透露有隊友發語音訊息祝賀，他也直接播放，聽得出是李汶翰聲音，而他在搞笑唱完生日歌後，突然說：「你兒子現在都沒睡覺嗎？快來讓叔叔抱抱」，金聖柱隨即變臉，瞬間引發熱議。而金聖柱疑似隱婚生子的話題也登上熱搜。

其實，金聖柱2018年就被粉絲爆過已婚消息，而他近來拍攝的影片背景，也疑似出現小孩的玩具，對此，網友也表示「很久沒回歸了吧，不算愛豆無所謂吧」、「他也年紀不小了吧」、「結不結婚都是他的事，尊重祝福」、「結婚生子啥時候犯法了嗎」。

「UNIQ」2014年出道，由中韓兩國籍成員組成，包括大陸籍的周藝軒、李汶翰、王一博，韓國籍的金聖柱、曹承衍，雖然沒發布正式解散聲明，但團員都已各奔東西，其中，曹承衍2022年10月和公司約滿後就不續約，與EDAM娛樂簽訂專屬合約，成為IU同門師弟。