網紅晚安小雞和阿鬧 自導自演大鬧柬埔寨，被當地政府判處2年徒刑。媒體人黃世聰表示，KK園區早就已經沒有了，現在晚安小雞和阿鬧可說得罪省長、總理，又汙衊他們軍人的形象，真的犯了太多太多天條。

黃世聰16日在《關鍵時刻》節目中表示，針對KK園區事件，柬埔寨想重新抹掉重來，準備重新擦亮觀光招牌。結果晚安小雞卻搞到說KK園區又來了，然後被人家抓，然後還扯到軍人。

黃世聰接著點出，軍人在柬埔寨是何等重要，前總理洪森就是軍人出身，結果晚安小雞還汙衊他們軍人的形象，他真的犯了太多太多天條了。晚安小雞現在可說得罪了省長、總理，因為KK園區早就已經沒有，結果他還發生這個事情。

黃世聰更指出，柬埔寨監獄當然非常恐怖，隨便毆打以及沒有人權。他舉例表示，就曾經發生過一個囚犯突然之間就死掉了，別人懷疑是不是虐囚致死？獄方說，沒有，稱他喝酒然後就走進去，不小心摔倒的。至於這兩個網紅進去監獄之後，到底能撐多久，真的為他們捏一把冷汗。

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