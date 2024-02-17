新北市三芝區公所今（17）日舉辦「龍藝慶元宵-三芝燈會」，用彩繪花燈點綴節慶氛圍。（新北市三芝區公所提供／張鎧乙新北傳真）

2024農曆新年過後，新北市三芝區公所今（17）日舉辦「龍藝慶元宵－三芝燈會」，主題聚焦於「龍=農」與「藝=藝文」兩大元素，用彩繪花燈點綴節慶氛圍。點燈儀式下午5點50分在福成公園舉行，同時展出由藝術家、社福團體、機關學校及社區居民彩繪的節慶燈籠，展期持續至元宵節。

新北市三芝區公所今（17）日舉辦「龍藝慶元宵-三芝燈會」，邀請在地藝術家舉辦藝術工作坊，共同打造本地特色的節慶花燈。（新北市三芝區公所提供／張鎧乙新北傳真）

此次活動特別邀請在地藝術家陳美嘉、貝馬丁等人舉辦藝術工作坊，與福成社區發展協會、有恆社區發展協會、中華民國新生活社會福利發展促進會及在地居民合作，共同打造本地特色的節慶花燈，增進民眾生活美學，弘揚傳統元宵文化。此外，區公所表示，2024新北龍年小提燈將於23日晚上6點及24日早上9點在福成公園發送。

新北市三芝區長賴小萍強調，三芝區以「農業」與「藝術人文」為核心主軸，此次燈會融合地方創生元素，希望透過藝術家的引領，將藝術融入生活，並邀請藝人姚采穎參與互動，並將公益元素融入彩繪主題，感謝各團隊的協助。展覽將持續到2月29日，歡迎大家一同前來感受三芝區的節慶氣氛。