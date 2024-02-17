英國國王查爾斯三世（Charles III）2月初透過白金漢宮對外證實罹癌，但未說明詳細病情。最近出版的一本英國王室傳記透露更多有關查爾斯的健康祕辛，據悉查爾斯三世睡在氧氣帳裡以治療鼻竇疾病，而且他的「記憶力糟透了」。

英國《每日郵報》16日報導，王室專家、《君王》（Majesty）雜誌總編輯席維德（Ingrid Seward）15日出版新書《母親與我》（My Mother and I），揭露英王查爾斯三世與已故女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的母子關係內幕。書中也提及查爾斯的健康狀況，例如他會把自己的思緒想法寫在便條紙上，然後放進衣著胸前口袋，當作記憶力日益惡化的因應之道。

【New Releases】

「My Mother and I」

Author：Seward, Ingrid

Publisher：Simon & Schuster UKhttps://t.co/OOU8676C9y — Biography Books (@BiographyBoooks) February 13, 2024

英王查爾斯三世幼年時期影像。

75歲的查爾斯三世歷史知識豐富，但短期記憶力顯然有問題，他曾自曝記憶力「糟糕透頂」（appalling）。此外，查爾斯對付小病小痛毫不手軟，他「睡在氧氣帳（oxygen tent）裡，以此對抗鼻竇問題」。

《母親與我》完成時，查爾斯三世尚未確診癌症。書中詳細描述查爾斯在第一所寄宿學校就學期間的健康問題，查爾斯小時候常常生病，容易感冒，8歲時切除扁桃腺，在校期間「笨手笨腳、體重超重」，而且「未能適應冷水淋浴與冷颼颼的宿舍」。

英王查爾斯三世宣布罹癌消息後，在諾福克郡山均漢姆堡休養1星期，13日乘車返回倫敦克萊倫斯宮（Clarence House）。（美聯社）

白金漢宮2月5日發布聲明表示查爾斯在接受攝護腺肥大手術期間發現罹患癌症，但癌症病情與攝護腺肥大問題無關，國王陛下按照醫囑定期接受治療，並且延後執行公開露面的王室職務，治療期間照常處理國家事務與官方文書。

查爾斯11日在休養地點、諾福克郡山均漢姆堡（Sandringham）產業的教堂露面，這是他罹癌消息公布後首度出現在民眾面前；當地民眾15日目擊英王在山均漢姆堡附近駕車，當時他身穿白襯衫與米白色外套，坐在奧迪SUV駕駛座操控方向盤。