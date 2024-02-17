髮型對一個人的視覺影響非常大，有時只要更換一下髮型，就可以給人煥然一新的感覺，網友近日針對「男生留中分頭」好不好看展開討論，結果不少人認為中分頭很難駕馭，並開玩笑說「時尚的完成度在於臉」。

鄉民「amanda815625」今（17）日在PTT女板表示，她個人不太欣賞男生留中分頭，因為感覺有點像日本人、有點老派，但卻發現有蠻多有名的男生都是留中分頭，如總統當選人賴清德就是很有名的中分頭，「就事論事針對髮型來說，大家覺得男生留中分頭好看嗎？」

結果不少人認為時尚的完成度在於臉，笑說「看臉」、「認真回，中分很難駕馭」、「看臉，有瀏海比較百搭」、「當然是看臉啊」、「小時候哈日族時代很多中分，後來中分變成台客」、「絕對是看臉」、「臉才是重點」。

其他人也分享「男生中分要有年輕感必須蓬鬆有空氣感和層次」、「現在的中分頭都要搭配髮尾微彎」、「現在蠻多帥哥中分的」、「中年還能留中分頭，已經是一種炫耀髮量了，誰跟你好看不好看」、「有些人的髮旋會造成頭髮只適合中分，想改就必須用燙的去定型」、「說中分頭應該想到石內卜才對吧」。