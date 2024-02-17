第113000022期大樂透今（17）日晚間開出，頭獎保證1億元，獎號由小到大依序為04、05、20、27、32、40，特別號06。

另外，春節大紅包9個獎號，由小到大為15、16、20、24、26、33、36、37、49。

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