大樂透1億元獎號開出 補班日誰是幸運兒！ 20:412024/02/17 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／本報資料照片，非中獎彩券行） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第113000022期大樂透今（17）日晚間開出，頭獎保證1億元，獎號由小到大依序為04、05、20、27、32、40，特別號06。 另外，春節大紅包9個獎號，由小到大為15、16、20、24、26、33、36、37、49。 留下大林蒲的聲音 高雄三校合辦「海潮 音」草地音樂會 走春破452萬人次 彰化元宵節加碼送多多龍提燈 具惠善花13年讀大學 開心宣告將畢業「優異成績單」曝 #大樂透 #春節大紅包 也許您會感興趣 推薦閱讀 過年海線傳說係金吔！ 2越南移工接力中百萬刮刮樂 15:532024/02/17 生活 張啟樂買冰聽到香港遊客對話 揭兩地差異「在台生活很幸福」 12:282024/02/17 娛樂 3500萬團費去哪了？林大鈞擺爛沒錢賠 鄉民怒：為何沒限制出境 19:192024/02/17 生活 「禁團令」不得組團赴陸遭疑無法源依據 觀光署回應了 18:302024/02/17 生活 世界首創！AI輔助「1分鐘發現癌王」台灣醫界3大新躍進 08:022024/02/17 健康 年代旅遊負責人林大鈞學歷「台大MBA」 網查傻了：根本沒有論文 02:052024/02/17 生活 皇天不負苦心人！興大碩三生連拚3年 國考中大四元 16:082024/02/17 生活 三重大樓套房陽台火警 2人預防性送醫 14:002024/02/17 社會 獨家》陸情報船現蹤東北角外海 緊貼24海浬南北趴趴走 海巡監控中 15:432024/02/17 政治 搶票了！維也納交響樂團台南演出 170人同台高唱〈歡樂頌〉 15:372024/02/17 生活 參加婚禮要包多少？台灣妹曝紅包額度 陸網傻眼：好小氣 09:532024/02/17 生活 陸船翻覆2死 郭正亮憂真相未明 不用520「這時間」就有事 07:542024/02/17 政治 陸房地產危機波及海外市場 中企陸續拋售資產引發不安 10:172024/02/17 兩岸 《福爾摩斯》男星談老少戀 30歲年齡差激出炙熱火花 14:202024/02/17 娛樂 獨家》不只內陸！共艦擾台出新招 艦上也施放「探空氣球」 12:522024/02/17 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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