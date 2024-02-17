韓劇《飛起來吧 蝴蝶》找來金香起、崔丹尼爾、吳允兒主演，由《青春時代》編劇朴妍善創作，以美髮院為題，是韓國首部美髮職人劇，講述讓客人改頭換面、光彩耀眼的髮型設計師與實習生的故事。朴妍善擅長寫出關於生活周遭的人物故事，劇情貼近人心引起觀眾共鳴，崔丹尼爾更自曝是因為朴妍善，及對髮型師職業感興趣而接演。

​《飛起來吧 蝴蝶》講述離鄉背井到美髮院追夢的吳喜悅（金香起 飾），因個性陰沉屢遭解雇，做了5年仍是助理，雖努力精進手藝，卻是心有餘而力不足。店裡還有挑剔的首席髮型師安光秀（崔丹尼爾 飾）、整日嘮叨的店長蜜雪兒（吳允兒 飾）、擅長社交的花花公子朴武烈（朴柾佑 飾）等人，金香起透過與同事及顧客們的互動，慢慢地找尋解決人生課題的方法，其中她與朴柾佑的感情線，也讓觀眾期待。

​金香起憑藉《與神同行》爆紅，童星出身的她演藝資歷逾20年，這回飾演資深美髮助理，也是她首次挑戰「職人」角色。金香起戲裡留著遮住眼睛的瀏海，講話比蚊子還小聲，因患有「社恐」不敢直視顧客與交談，過分憂鬱的表情，遭客人質疑是「剛辦完喪事」，甚至把小孩嚇哭，此舉在美髮業可是大忌。金香起表示：「每個人都會有缺點，但正因為不完美，才更顯得每個人都是獨一無二的存在；『吳喜悅』和以前的我有些相似之處，因為防備心很重，沒辦法將自己真正的想法表達出來。演這部戲後有很大的體悟，非常後悔當初給自己很多壓力，所以想向以前的自己道歉。」

崔丹尼爾時隔多年回歸電視圈，飾演首席髮型師「安光秀」。（東森提供）

崔丹尼爾從高中時期就夢想成為演員，不少觀眾是透過《歡樂滿屋》認識他，近年也在不少作品客串演出，這次飾演美髮店的首席設計師「安光秀」，自信爆棚的他說話犀利、主觀意識強，他表示：「大家可能覺得光秀是個怪人，個性不夠圓滑，常常不經思考便說出一些不中聽的實話。但出乎意料的，我並不覺得他奇怪，我認為在成長和融入社交生活的過程中，光秀適時放下身段的樣子和我非常相似。」開拍前他特地到美髮院，花了數月時間學習剪、染、燙髮等技術，還在YouTube上看了許多轉剪刀的手法，拍攝剪髮戲亦親身上陣，展現他對學習美髮技術的熱情。

吳允兒戲裡是單親媽，現實生活中獨自照顧自閉兒，盼讓孩子走入人群。（東森提供）

吳允兒飾演美髮院院長「蜜雪兒」，自詡專業設計師的她，無論客人帶著什麼心情前來，都希望對方能帶著笑容與自信走出美髮院。吳允兒擅長應和客人，卻也因為多嘴險出差錯，一幕她與熟客在說對方小姑的壞話，沒料到當事人竟也在店裡，當下氣氛超尷尬。戲裡離婚後獨自撫養孩子，現實生活中她與前夫在2005年相識，然而雙方於2015年協議離婚，她獨自照顧患有自閉症的兒子，「因為兒子我才走到今天，他是我最珍貴的孩子，是我奮勇向前的動力」，吳允兒帶著孩子一起參加綜藝節目、拍攝雜誌，公開與孩子的家庭生活，盼自閉症的孩子能進一步走入人群。

《飛起來吧 蝴蝶》每週一至週五晚間10點在東森戲劇台播出。