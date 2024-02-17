國民黨團要求立法院17日召開臨時會，立法院議事處發通知「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。前立委沈富雄表示，立法院長韓國瑜做了一個非常明智的決定。前立委郭正亮表示，韓國瑜上任以來，輕輕鬆鬆的連過3關。

郭正亮今(17日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，國民黨的本意是要「專案報告」，有人把它說成「臨時會」。依照憲法，常會期間不能開臨時會，所以國民黨要韓國瑜把開議日往後延，但韓國瑜認為推翻上次協商結論並不妥。

郭正亮接著指出，立法院秘書長周萬來此時就發揮功能了，他是萬事通，周萬來說，「專案報告」可以跟「臨時會」切開，不一定要開臨時會，可要求行政院長做專案報告，同時再做一個施政報告，或把瘦肉精議題放到施政報告裡面。所以他們說要朝野協商，討論這個問題，這樣就解決了，也就沒有開臨時會的問題。

郭正亮表示，韓國瑜已經解決了很多問題，秘書長找周萬來，朝野一致說好。至於開議日，民眾黨本來說是2月16日，民進黨則說2月23日，所以折衷為2月20日，又解了另外一個問題，這也是第3個問題。

郭正亮認為，韓國瑜上任以來，輕輕鬆鬆從容的連過3關，不能說人家沒有本事，這若處理不好恐怕就會卡住。韓國瑜很從容，也給國民黨很大的面子，昨天他都不講話，因為這個真的吵不下去了。郭正亮說，他曾在立法院待10年，從來沒有看過在常會期間召開臨時會，所以韓國瑜就不發言，他應該有做溝通，也提出了解方。