德州州長阿博特（Greg Abbott）本週五（16日）宣布，伊格帕斯（Eagle Pass）附近建造可容納多達1800名德州國民兵部隊的基地，伊格帕斯正是目前是聯邦政府與德州政府就非法移民爭議焦點的邊境城市。

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - Texas Gov. Greg Abbott has announced the groundbreaking construction of an 80-acre military facility along the Rio Grande in Eagle Pass.



Our border will be protected!🔥



The new Forward Operating Base in Eagle Pass will accommodate up to 2,300 military… pic.twitter.com/KcygauTcVT — Right Angle News Network (@Rightanglenews) February 16, 2024

據美國《CNN》17日報導，阿博特在新聞發布會上表示：「截至目前為止，德州國民兵一直分散在這整個地區的狹小住處中，與戰友相隔遙遠，有時需要長途跋涉才能完成工作。」 他站在一幅標語旁發表了這番講話，標語上寫著「德州軍事部未來基地，前進作戰基地」（Future Home of the Texas Military Department, FOB）。

阿博特還稱，未來還可能擴建，容納更多約2300名人員。德州的共和黨州長一直與美國總統拜登（Joe Biden）在聯邦移民政策和越境美墨邊界上存在分歧。

阿博特於2021年宣布啟動了「孤星行動」（Operation Lone Star）作為德州獨立的邊境安全倡議，旨在對抗非法移民，以因應拜登政府的「魯莽的邊境開放政策。」

此後德州當局在兩國邊境上部署了鐵絲網，並且阻礙了聯邦執法人員進入邊境地區，還將非法移民從德州送往美國各地的民主黨控制城市，緊張局勢一直在升級。

去年，德州官員因拜登政府切割邊境鋼絲而對其提起訴訟。最高法院上個月以5比4的投票裁定，邊境巡邏隊可以在州長的安全倡議的一部分中拆除鷹峰地區安裝的鋼絲網，而該州對剪切鋼絲的法律挑戰仍在進行中。

美國國土安全局（NSA）要求德州「全面開放」邊境，主張移民執法是聯邦事務。不過，阿博特和其他德州官員發誓不會退縮。

「如果沒有勇敢的德州國民兵，德州將無法應對拜登總統帶來的邊境危機，建造這個基地對他們至關重要，」

阿博特先前指責拜登未能履行保護國家邊境的憲法責任，並浪費納稅人的錢「摧毀德州的邊境安全基礎設施」。