大陸1名正妹網紅「貓一杯」，日前在法國巴黎被當地店家服務員，遞上2本小學生的「寒假作業」，並指出是在廁所撿到，希望幫忙找回失主，於是，她便拍了影片並PO上網，尋求廣大的網友幫忙，接著，她也好奇這名小學生的完成進度，不料，一翻開竟然發現「一個字都沒寫...」，最後她也將這2本寒假作業幫忙帶回國。

大陸1名正妹網紅「貓一杯」，日前坐在法國巴黎街頭咖啡廳，突然被咖啡廳服務人員遞上2本寒假作業，並詢問她「這本書是妳的嗎？」，讓她一頭霧水表示「不是我的」，並詢問服務員才知道，寒假作業在咖啡廳廁所撿到，而她也向對方表示會幫忙帶回還給主人。

正妹網紅也拍攝影片喊「XX小學一年八班秦朗，你的寒假作業放在巴黎廁所忘拿啦」，也將影片發布在網上，要透過網友的力量找到失主；接著，她也翻開寒假作業，打算看看這名小學生的完成進度，沒想到，「一字都沒寫」也讓她快要笑翻，

但沒想到，正妹網紅竟去借了1支筆，開始幫小學生寫起寒假作業，可是卻寫的沒什麼信心，還稱「一道小學題就這麼複雜嗎？」，也笑說「只能幫你(小學生)到這裡了，祝你假期愉快」，影片最後，正妹網紅也在法國飛回大陸，並且拿著小學生的寒假作業說「我幫你帶回來了，一個晚上輕鬆寫完」，還拍著胸脯對著鏡頭說「不用謝(了)」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「小孩：難道下次要讓我丟到月球才行嗎」、「這是呈堂證供，讓老師看見了就是沒做作業加代寫」、「去巴黎過年都不忘帶著作業本，寫不寫丟不丟的再說，起碼記得帶出去了不是」、「求秦朗同學的心理陰影面積」、「秦朗：我都丟這麼遠了結果還是回來了」。