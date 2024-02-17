趙詠華今晚獻唱由施孝榮的27歲帥兒施少雍彈琴伴奏。（寬宏藝術提供）

「民歌高峰會」系列演唱會傳唱近20年，將於明年的「民歌50高峰會」落幕畫下句點，為此今年邀請王牌製作人陳鎮川的團隊打造「2024 民歌高峰會 49 PRO升級版」，今（17日）在小巨蛋熱烈開唱；音樂總監施孝榮率殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮共14組民歌手，連番上陣共演唱46首經典歌， 讓滿場上萬歌迷聽得如痴如醉。

施孝榮今晚率眾民歌手同台開場。（羅永銘攝）

眾歌手今以〈微風往事〉、〈讓我們看雲去〉等歌揭幕，精彩大合唱結束後，14位歌手輪番上陣，演唱各人名曲，掀起四五年級生的回憶殺。特別的是，趙詠華今送上催淚情歌〈至少還有你〉及成名曲〈最浪漫的事〉時，由施孝榮的27歲帥兒施少雍彈琴伴奏，2人同框的唯美畫面，溫暖所有樂迷的心，現場氣氛彷彿飄起粉紅泡泡，幸福洋溢。

施孝榮（右）與于台煙今晚同台開唱。（羅永銘攝）

節目後段由男女歌手組成小分隊，分別呈現重唱演出，最後終曲〈閃亮的日子〉，演唱前施孝榮先深深感謝這一路走來支持的歌迷，表示：「民歌是一顆美麗的種子，在大家辛勤的澆灌下，在這最好的土壤上，開出璀璨的花朵，今天我們都在這高峰之上，享受這些動人的樂章。」氣氛溫馨。

對於「民歌高峰會」將於明年畫下句點，施孝榮感性說：「再如何動人的音樂，終究還是有結束的時候。明年民歌50高峰會之後，我們就讓這美好的一切停在這裡，留在你我的回憶中。我們心中有說不盡的難捨，但腳步不能停留。親愛的朋友，謝謝你們！期待我們在另一個高峰處相會。」預告明年將送上更精采節目內容，為演唱會畫下完美句點。