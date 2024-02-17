郭惠妮曾是人氣正妹主播，轉戰演藝圈多年後又回到主播台，直到2014年與達欣四公子王才翔完婚後逐漸淡出幕前，育有一對雙胞胎女兒和一個兒子。近年她建立自己的YouTube頻道，分享生活大小事，最近全家人開心到歐洲旅行，卻意外發生「驚魂記」，讓她忍不住表示：「是我人生最恐怖的一次登機」。

郭惠妮透過YouTube頻道記錄生活，近日全家要前往歐洲度假，沒想到起飛前2小時，帶著小孩到機場卻臨時發現，自己、兒子、家教姐姐「台北飛維也納」這段機票沒買到， 眼看登機門只剩10分鐘就要關了。

地勤表示，別的航空公司剛好有差不多時間的3張票，她趕緊嘗試在網路上訂票比較便宜，結果連試三次失敗，最終郭惠妮決定現場買票。

好不容易等票買好後，距離起飛只剩20分鐘，幸好在地勤人員幫助下，順利登機，不過全家卻被迫分開飛行，老公一打二照顧兩個女兒，全家人在歐洲會合。

事後，郭惠妮也表示：「只能說是太累了，累到沒檢查」，這次的烏龍事件自己的確離譜失誤，自我反省出發前應再三確認是否有收到航班通知信，如果忘記買機票，現場立刻買不要猶豫。