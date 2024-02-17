台菲司法聯手成功出擊！調查局與菲律賓移民局協緝，於本月15日在菲律賓宿霧市逮捕調查局冊列外逃通緝犯、前陸軍第六軍團涉貪軍官李振育，將於近期完成相關程序後押解返台。

調查局指出，李振育於2018年及2019年間擔任陸軍第六軍團政戰部眷服組上尉工程官期間，向廠商佯稱是眷地租賃業務承辦人，並行使不實的土地契約及繳費證明，致廠商陷於錯誤，誤認該等文書為真實而與他簽約，交付土地租金、土地補償金及履約保證金等款項，計詐得新台幣388萬2744元。

涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款罪嫌。案經調查局桃園市調查處偵辦移送桃園地檢署，李經傳喚未到案，並潛逃出境赴菲律賓，該署於同年11月17日發布通緝。

之後，菲國移民局接獲本局通報，雙方積極進行跨境執法合作，於今年2月15日在菲國宿霧市逮捕李，16日押返移民局外國人收容所，待菲國警方確認李員在菲無涉犯其他案件後，即交由調查局局執行押解李員返台歸案。

調查局呼籲，民眾如獲知外逃通緝犯行蹤，盼民眾能向調查局提供線索，共同為社會治安盡一份心力！