韓國人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》邀請分手情侶換換愛，近日推出第3季，同樣在網上引起熱議，其中被網友稱長相酷似台灣男神許光漢的「花美男大生」趙輝賢在上周播出的第9集中，竟把前任李惠媛送的糖果當下酒菜分送給宿舍成員吃，讓女方看到後瞬間崩潰，沒想到本周最新第10集中，李惠媛還是想要跟趙輝賢重歸於好，2人更在預告中偷牽手，讓網友再度看傻。

李惠媛在下集預告中疑似偷趙輝賢牽手。（截自Hami Video）

趙輝賢表示因交往時經濟狀況困難，唯一送給前任的禮物是一包糖果，節目有個環節是李惠媛買了一包新的當作離別禮物，怎料趙輝賢竟當著女方的面，把她自己都捨不得吃的糖果，拿出來當作下酒菜分給所有人吃，讓李惠媛大崩潰，甚至在上樓梯途中就哭到癱軟，不僅主持群超傻眼，網友除了心疼李惠媛外，也爆氣狂轟趙輝賢，直呼「太輕浮了，若我是前任，會立刻收拾行李離開」、「原本他高材生又努力賺錢的帥氣形象，瞬間瓦解了」。

而經過此事件的李惠媛依舊表示想挽回，竟把一開始剪斷的緞帶重新綁回去，並說「即使知道自己會傷心和受傷，哪怕是只有0.01％的希望，我也想抓住」，相反地原本想要復合的趙輝賢則把緞帶剪斷，透露「現在想多了解其他人的心意更深」，不過第11集中疑似舊情復燃，2人在廚房外相撞後便走進去談話，下個畫面更是一個女生主動伸手指偷勾手的畫面，雖然沒有拍到臉，但網友從衣服推測就是他們，網友紛紛表示希望李惠媛能清醒。

《換乘戀愛》每週六在Hami Video、friDay影音、LINE TV、iQIYI國際版播出。