2021年納瓦尼中毒治療痊癒後自願返回俄羅斯，他旋即遭到逮捕，妻子尤莉亞與他吻別。

俄國總統普丁的頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）2021年1月入獄後一直未能脫離監禁，去年12月甚至遭當局移監至直北極圈內條件惡劣的流放地。納瓦尼周四（15日）透過視訊出庭談笑風生，周五（16日）竟傳來在獄中突然身亡的噩耗，震撼國際社會。納瓦尼的發言人17日在社群平台發文證實，納瓦尼的母親已接獲他的死亡通知書。

路透社17日報導，納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群平台X發文，她引述納瓦尼的母親接獲官方通知內容證實，納瓦尼已經死亡。亞爾米許也要求俄國政府立即把納瓦尼的遺體移交還家屬。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）16日報導，在2022年出品、2023年勇奪奧斯卡最佳紀錄片獎肯定的《納瓦尼》（Navalny）之中，納瓦尼透過加拿大導演羅爾（Daniel Roher）作品鏡頭向支持者強調「各位不許放棄」，寥寥幾字彷彿成了他留給支持者的遺言。他在片中談及政治理念與遭遇毒殺倖存的心情時直言：「倘若他們決定殺了我，這代表我們非常強大。我們必須利用這股力量堅持下去、不要放棄，要記得，我們是一股受到這群壞蛋壓迫的巨大力量。」

紀錄片《納瓦尼》以納瓦尼2020年中毒事件為主題，他在片中闡述政治理念與死裡逃生的心情。

47歲的納瓦尼周四（15日）視訊出庭時還當庭拿自己一窮二白與法官高額薪資開玩笑，健康狀況看來不錯，豈料16日他在北極圈之內亞馬爾—涅涅茨（Yamalo-Nenets）自治區的流放地點宣稱，他散步時突然倒地不起，經搶救之後由醫師宣告不治。這個流放區位於北極圈以內，氣候嚴寒，條件很差，有「極地之狼」之稱。

納瓦尼出庭的前一天是2月14日西洋情人節。英國《太陽報》16日報導，他在情人節當天發了一封愛意滿滿的訊息給妻子尤莉亞納瓦納亞（Yuliya Navalnaya）：「寶貝，跟你在一起，一切都像這首歌的歌詞一樣：我們之間隔著大城小鎮、機場的起飛燈光、藍色的暴風雪，彼此相距好幾千公里。但我感覺你幾乎每1秒都在身旁。我愈來愈愛你。」上述內容成了他生前發送給相伴26年、結縭24年愛妻的「最後情書」。

納瓦尼2013年7月在俄羅斯吉洛夫州（Kirov）出庭當庭獲釋，緊擁愛妻尤莉亞。（資料照／美聯社）

納瓦尼與尤莉亞1998年在土耳其度假時相識，2000年結婚，育有1女1子。律師出身的納尼亞從事政治工作，長年批判普丁與普丁政權，尤莉亞一直默默支持，夫妻感情深厚，她的外號是俄羅斯反對派的「第一夫人」。尤莉亞成為家庭主婦與夫婿的私人助理之前，她曾以經濟學者的身分在俄羅斯多家銀行工作。納瓦尼上街抗爭、出庭應訊，常可見到尤莉亞低調相伴的身影。

納瓦尼反對普丁不遺餘力，多次領導大型反對克宮的抗爭運動、批評官員腐敗，曾試圖競選首都市長、總統等公職未果。他多次遭到逮捕，甚至下毒、暗殺，然而納瓦尼次次逃過劫難，成了「殺不死的男人」，有如普丁的眼中釘。

納瓦尼2020年在俄羅斯中毒昏迷，尤莉亞趕赴西伯利亞救人，納瓦尼在柏林接受治療甦醒後的第一句就是：「尤莉亞，你救了我。」這一次，遠在德國參加慕尼黑安全會議的尤莉亞，再也救不了心愛的丈夫，夫妻情緣被迫畫上句點，天人永隔。