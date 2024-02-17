2021年納瓦尼中毒治療痊癒後自願返回俄羅斯，他旋即遭到逮捕，妻子尤莉亞與他吻別。

俄國總統普丁的頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）2021年1月入獄後一直未能脫離監禁，去年12月甚至遭當局移監至直北極圈內條件惡劣的流放地。納瓦尼周四（15日）透過視訊出庭談笑風生，周五（16日）竟傳來在獄中突然身亡的噩耗，震撼國際社會。納瓦尼的發言人17日在社群平台發文證實，納瓦尼的母親已接獲他的死亡通知書。

路透社17日報導，納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群平台X發文，她引述納瓦尼的母親接獲官方通知內容證實，納瓦尼已經死亡。亞爾米許也要求俄國政府立即把納瓦尼的遺體移交還家屬。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）16日報導，在2022年出品、2023年勇奪奧斯卡最佳紀錄片獎肯定的《納瓦尼》（Navalny）之中，納瓦尼透過加拿大導演羅爾（Daniel Roher）作品鏡頭向支持者強調「各位不許放棄」，寥寥幾字彷彿成了他留給支持者的遺言。他在片中談及政治理念與遭遇毒殺倖存的心情時直言：「倘若他們決定殺了我，這代表我們非常強大。我們必須利用這股力量堅持下去、不要放棄，要記得，我們是一股受到這群壞蛋壓迫的巨大力量。」

紀錄片《納瓦尼》以納瓦尼2020年中毒事件為主題，他在片中闡述政治理念與死裡逃生的心情。

47歲的納瓦尼周四（15日）視訊出庭時還當庭拿自己一窮二白與法官高額薪資開玩笑，健康狀況看來不錯，豈料16日他在北極圈之內亞馬爾—涅涅茨（Yamalo-Nenets）自治區的流放地點宣稱，他散步時突然倒地不起，經搶救之後由醫師宣告不治。這個流放區位於北極圈以內，氣候嚴寒，條件很差，有「極地之狼」之稱。

納瓦尼出庭的前一天是2月14日西洋情人節。英國《太陽報》16日報導，他在情人節當天發了一封愛意滿滿的訊息給妻子尤莉亞納瓦納亞（Yuliya Navalnaya）：「寶貝，跟你在一起，一切都像這首歌的歌詞一樣：我們之間隔著大城小鎮、機場的起飛燈光、藍色的暴風雪，彼此相距好幾千公里。但我感覺你幾乎每1秒都在身旁。我愈來愈愛你。」上述內容成了他生前發送給相伴26年、結縭24年愛妻的「最後情書」。

納瓦尼2013年7月在俄羅斯吉洛夫州（Kirov）出庭當庭獲釋，緊擁愛妻尤莉亞。（資料照／美聯社）
納瓦尼2013年7月在俄羅斯吉洛夫州（Kirov）出庭當庭獲釋，緊擁愛妻尤莉亞。（資料照／美聯社）

納瓦尼與尤莉亞1998年在土耳其度假時相識，2000年結婚，育有1女1子。律師出身的納尼亞從事政治工作，長年批判普丁與普丁政權，尤莉亞一直默默支持，夫妻感情深厚，她的外號是俄羅斯反對派的「第一夫人」。尤莉亞成為家庭主婦與夫婿的私人助理之前，她曾以經濟學者的身分在俄羅斯多家銀行工作。納瓦尼上街抗爭、出庭應訊，常可見到尤莉亞低調相伴的身影。

納瓦尼反對普丁不遺餘力，多次領導大型反對克宮的抗爭運動、批評官員腐敗，曾試圖競選首都市長、總統等公職未果。他多次遭到逮捕，甚至下毒、暗殺，然而納瓦尼次次逃過劫難，成了「殺不死的男人」，有如普丁的眼中釘。

納瓦尼2020年在俄羅斯中毒昏迷，尤莉亞趕赴西伯利亞救人，納瓦尼在柏林接受治療甦醒後的第一句就是：「尤莉亞，你救了我。」這一次，遠在德國參加慕尼黑安全會議的尤莉亞，再也救不了心愛的丈夫，夫妻情緣被迫畫上句點，天人永隔。

文章來源：Alexey Navalny's message to the world "if they decide to kill me," and what his wife wants people to do now
文章來源：Alexei Navalny’s wife Yulia vows ‘evil’ Putin must pay after husband’s death & calls on world to unite against Vlad
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