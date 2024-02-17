人氣Podcast《百靈果News》由脫口秀演員凱莉（王晴蒂）與Ken主持，有許多藝人、名人甚至政治人物當來賓，受到大票聽眾喜愛與支持。凱莉今（2024）年初宣布懷孕獲得許多祝福，近日她與親友到帛琉玩，在商店街見到總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.），對方親切合照外，還主動交換聯絡方式，連凱莉都超驚訝。

凱莉日前在臉書和Instagram打卡到帛琉玩，分享在當地發生的神奇故事，他們在逛商店街時，撞見帛琉總統惠恕仁與朋友在座位區聊天，周遭甚至一名保安都沒有；凱莉竟大膽地上前打招呼，自我介紹說來自台灣，還表示她很喜歡帛琉。

沒想到惠恕仁聽完後，不僅親切地與凱莉合照，還主動與凱莉交換WhatsApp（通訊App），表示歡迎凱莉多帶台灣人來玩，下次再來玩要記得與他聯絡；之後凱莉還透露，惠恕仁帶著他們參觀總統辦公室。這些事情發生後，凱莉也傻眼直呼，「也太親切了吧」。

許多網友見到凱莉去帛琉的精采故事，都忍不住驚呼，「妳能夠認出總統很厲害，我只會覺得他是可愛的阿北」、「超酷的啦，妳的WhatsApp聯絡人裡面有『帛琉總統』」、「完全很凱莉會發生的事情」、「最強外交」、「百靈果下一集來賓帛琉總統？」。