大樂透本期(2/17)頭獎未開出(連2摃)，下期(2/18)預估銷售1.5~1.6億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。

2月17日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出19組，總中獎注數20注，其中18組為單注中獎，1組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為253組，剩餘107組，次期(2月18日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

19人爽領百萬春節大紅包 大樂透初五飆1.6億元
大樂透元宵節前天天開獎 威力彩19日頭獎上看4.6億元
中了明天不上班！初五大樂透頭獎上看1.6億元 獎號開出
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