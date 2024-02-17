網紅晚安小雞、阿鬧日前在柬埔寨拍攝遭綁架假影片，被柬埔寨依違反「煽動製造社會動亂罪」，判處2年徒刑。針對小雞與阿鬧2年後能否活著回台灣呢？出身檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，我們跟柬埔寨沒有司法互助，只能請那邊的台商幫忙，我們政府沒有辦法出任何力量。可怕的是，那邊的官方也不會主動通知我們。

有網友17日在《董事長開講》網路直播中問到，小雞與阿鬧2年後能否活著回台灣呢？吳宗憲回應表示，柬埔寨這件事情，在我們民主國家不可能一天內搞定，一定有偵查、審理，還可以上訴。而我們跟柬埔寨沒有司法互助，我們人民去那邊旅遊、工作要非常小心，出事了，只能請那邊的台商幫忙而已，我們政府沒有辦法出任何力量。而且那邊的官方也不會主動通知我們，可怕的是這個點。

吳宗憲接著表示，我們政府要多花些力氣，去跟這些國家建立司法互助。否則人民在那邊，真的沒有人能夠幫忙。像柬埔寨一天就下判決，根本都還沒有調查，證據呢？怎麼有辦法一天就下判決；若是在台灣，一天還在警察局。媒體人吳子嘉不禁表示，很擔心他們若搞不好命都沒了。