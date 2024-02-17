2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」16日晚間於台中市中央公園登場，由台中市長盧秀燕等人點燈，高達76公尺的水中巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在滯洪池水域，結合發光立方體展演，氣勢磅礴，現場並打造「龍之異次元」等8大主題燈區，相當吸睛，吸引不少民眾前來，今（17）日晚間竟傳出意外，由於現場人潮眾多壅擠，有3個大人跟1個小孩，為了欣賞主燈不慎「墜河」，現場有多人目睹；但台中市觀旅局則澄清表示，「4位民眾只是滑倒，跌在草皮上，並沒有摔入滯洪池。」